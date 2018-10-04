Новости версия для печати «Не стареют душой ветераны» Под таким девизом в Орле прошел областной вокально-хоровой фестиваль старшего поколения. Он собрал более 600 самодеятельных талантов от 50 лет и старше.



Коллектив русской песни «Здравица» из Дворца культуры Железнодорожников уже 18 лет желанный гость на самых разных концертных площадках. Самой старшей участнице Раисе Алёхиной 85 лет, но расставаться с русской песней не собирается. А участники коллектива из Заводского района уверены что песня «и строить, и жить помогает». Последнее - в буквальном смысле. В концерте принял участие и народных хор Стрелецкого дома культуры - лауреат многочисленных фестивалей и конкурсов. В его репертуаре целый песенный калейдоскоп. С каждым годом областной фестиваль ветеранских хоров собирает все больше таких участников. Тамара Казакова, председатель V оргкомитета областного фестиваля «Не стареют душой ветераны»: «Они – наши драгоценности! По другому не могу сказать. В исполнении хоров звучат песни времен Великой Отечественной войны, песни о нашей великой Родине, о малой родине, песни о комсомоле, песни о Тургеневе. Мы гордимся этим фестивалем, и пусть он долго-долго живет!». В этом году фестиваль собрал более 35 коллективов из Орла и всех районов области. Плюс гости из соседних регионов, выступление которых шло вне конкурса. Среди них есть настоящие хоры-ветераны, которые выступают уже тридцать и более лет, однако в этом году появилось немало и новичков. Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Это незабываемое впечатление от людей, которые беззаветно преданы и любят свою малую родину, которые умеют ценить то, что сделано и хотят передать свой богатейший опыт тем, кому строить дальше нашу малую родину и великую Россию». Фестиваль проходил в несколько этапов и в нем приняли участие более 600 человек. О том, как растет популярность фестиваля, хорошо знают в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС. Уже который год это учебное заведение является неизменным партнером фестиваля. Алексей Мельников, заместитель директора Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС при Президенте РФ: «Ведь это важно, чтобы молодежь помогала пенсионерам, пенсионеры передавали свой опыт. И это не единственный элемент сотрудничества». О связи поколений и о том позитивном примере, который сегодня могут дать молодежи люди золотого возраста, говорили со сцены и представители региональной власти, которые пришли поблагодарить ветеранов за их творчество. Фестиваль самодеятельного художественного творчества - совместный проект сразу нескольких общественных организаций. Он проводится с 2014 года и каждый раз посвящается какому-либо знаменательному событию. В этот раз им стало 75-летие освобождение Орла и 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.





Оксана Гранн

4 октября 2018 года







На главную страницу





