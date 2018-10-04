Новости версия для печати Сегодня в Мценском районе после реконструкции открыли Дом культуры Для местных жителей это настоящий Дворец, где будут заниматься творчеством и взрослые, и дети. Окончания ремонта там ждали особенно – ведь совсем скоро не только вся округа – Спасско-Лутовиновское сельское поселение, но и вся Россия будет праздновать 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. И в обновленном ДК обязательно пройдет праздничная программа.



Внутри Дом культуры практически не изменился, зато снаружи его не узнать. Новая кровля, фасад, отмостки, восстановили ступени. Работы подрядчик выполнил в срок, без нареканий. Сергей Шугаев, подрядчик: «Без сложностей на стройке не обходится – в самый разгар строительных работ по ремонту кровли начались дожди, и пришлось под это подстраиваться. Но все обошлось без затопления. Изначально было дано два месяца, чтобы провести все ремонтные работы, в эти сроки мы уложились». Такое преображение Дома культуры – событие для района. Без поддержки сами бы не справились, поэтому и окончание реконструкции отмечают все вместе, шумно и весело. Иван Грачев, глава Мценского района: «Несколько наших глав сельских поселений, у которых на балансе ДК находятся, высказали свои предложения для того, чтобы участвовать в проекте в 2019 году. В том числе было предложено продолжить работы и по этому учреждению». В следующем году будут пытаться попасть в программу вновь - надо обновить и внутреннее убранство. Проект «Культура малой родины» реализуется с 2017 года. За это время на селе было отремонтировано 30 Домов культуры, и уже зашла речь о том, что стоит расширять границы, не только обновлять, но и строить с нуля новые ДК. Леонид Музалевский, председатель орловского Областного Совета народных депутатов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Мы прекрасно понимаем, что нужно не только поддерживать здания в хорошем состоянии, но и строить новые объекты. И одна из инициатив партии – строительство новых сельских Домов культуры. За два года капитально отремонтировано 30 таких объектов, около 42 миллионов задействовали на эти цели». Алла Егорова, региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины»: «Финансирование выделялось в 2017 году, около 14 миллионов рублей, в дальнейшем оно увеличилось до 16 миллионов рублей. Нам удалось в прошлом году либо отремонтировать, либо модернизировать 15 Домов культуры в различных муниципальных образованиях Орловской области». 11 ноября всех гостей пригласили на народные гуляния - отметить юбилей Ивана Сергеевича Тургенева. В обновленном Доме культуры тоже будет интересно.





Анна Вайсергисер

4 октября 2018 года







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