Новости версия для печати Школьники орловской гимназии № 19 стали победителями Всероссийского конкурса «Разговор о правильном питании» в номинации «Кулинарный конкурс» Помимо грамот и подарков приятным сюрпризом для второклассников стал мастер-класс с известным столичным шеф-поваром.



Напомним, для участия в первом туре ребята вместе с родителями приготовили «тыквенный горшочек» с ароматной кашей. Для второго тура участникам был предложен овощной набор: помидор, огурец, листовой салат. Сделать нужно было что-то оригинальное, вкусное и конечно полезное. Третьим, заключительным, этапом стала запись видеоролика с процессом приготовления салата. С заданиями школьники справились на «отлично», а потому и стали победителями в номинации «Кулинарный конкурс». Ирина Кузнецова, учитель начальных классов гимназии №19: «Мы – первые! Мы очень к этому стремились, очень этого хотели, и, как оказалось, желания исполняются. Но при этом нужно приложить много усилий. В принципе, все дети были готовы и настроены на победу». Всероссийский конкурс «Разговор о правильном питании» свой старт ведет с 1999 года и сейчас уже реализуется в 60 регионах нашей страны. Орловская область не исключение. Светлана Роговая, координатор образовательной программы «Разговор о правильном питании»: «Орловская область вступила в программу в 2004 году. И благодаря департаменту образования и институту развития образования, который курирует программу в области, Орловская область занимает одну из ведущих позиций при реализации программы». Поздравить ребят с заслуженной победой и провести кулинарный мастер-класс приехал известный шеф-повар из Москвы и по совместительству наш коллега, ведущий рубрики «Завтрак с настроением», Антон Калер. Антон Калер шеф-повар (г. Москва): «Главная моя задача, чтобы они не боялись ножа, чтобы помогали родителям на кухне готовить, и даже если они не станут поварами, они могли бы готовить для себя». Первым блюдом, которое предстояло приготовить ребятам, стала итальянская брускетта в неаполитанском соусе. Быстро, вкусно и, главное, полезно. Привычные томаты, чеснок, сыр, лук, оливки, зелень, встретившись вместе, заиграли по-новому. В рамках встречи ребятам предстояло сделать и вкуснейший десерт с творожным сыром и ягодами. И с этой задачей они тоже справились на «отлично».





Юлия Опанасюк

4 октября 2018 года







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