Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
4.10.2018
17:32:27
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Школьники орловской гимназии № 19 стали победителями Всероссийского конкурса «Разговор о правильном питании» в номинации «Кулинарный конкурс»

Помимо грамот и подарков приятным сюрпризом для второклассников стал мастер-класс с известным столичным шеф-поваром.

Напомним, для участия в первом туре ребята вместе с родителями приготовили «тыквенный горшочек» с ароматной кашей. Для второго тура участникам был предложен овощной набор: помидор, огурец, листовой салат. Сделать нужно было что-то оригинальное, вкусное и конечно полезное. Третьим, заключительным, этапом стала запись видеоролика с процессом приготовления салата. С заданиями школьники справились на «отлично», а потому и стали победителями в номинации «Кулинарный конкурс».
Ирина Кузнецова, учитель начальных классов гимназии №19: «Мы – первые! Мы очень к этому стремились, очень этого хотели, и, как оказалось, желания исполняются. Но при этом нужно приложить много усилий. В принципе, все дети были готовы и настроены на победу».
Всероссийский конкурс «Разговор о правильном питании» свой старт ведет с 1999 года и сейчас уже реализуется в 60 регионах нашей страны. Орловская область не исключение.
Светлана Роговая, координатор образовательной программы «Разговор о правильном питании»: «Орловская область вступила в программу в 2004 году. И благодаря департаменту образования и институту развития образования, который курирует программу в области, Орловская область занимает одну из ведущих позиций при реализации программы».
Поздравить ребят с заслуженной победой и провести кулинарный мастер-класс приехал известный шеф-повар из Москвы и по совместительству наш коллега, ведущий рубрики «Завтрак с настроением», Антон Калер.
Антон Калер шеф-повар (г. Москва): «Главная моя задача, чтобы они не боялись ножа, чтобы помогали родителям на кухне готовить, и даже если они не станут поварами, они могли бы готовить для себя».
Первым блюдом, которое предстояло приготовить ребятам, стала итальянская брускетта в неаполитанском соусе. Быстро, вкусно и, главное, полезно. Привычные томаты, чеснок, сыр, лук, оливки, зелень, встретившись вместе, заиграли по-новому.
 
В рамках встречи ребятам предстояло сделать и вкуснейший десерт с творожным сыром и ягодами. И с этой задачей они тоже справились на «отлично».



Юлия Опанасюк
4 октября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта