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В Орловской школе искусств и ремесел состоялась встреча с заслуженным работником культуры, членом Союза художников России Александром Кузнецовым

Встреча прошла в рамках подготовки к IV Международному детскому конкурсу в области изобразительного искусства «И.С.Тургенев. Читаем, рисуем». Этот конкурс Школа искусств и ремесел проводит при поддержке Министерства культуры России, Союза художников России, музея Тургенева, а также областных и городских структур, связанных с образованием и культурой.

Опасение, что встреча с детьми может стать монологом, к счастью, не оправдалась. Небольшой рассказ о себе с представлением фото из личного архива и творческих работ быстро перерос в диалог. Дети просто засыпали художника вопросами. Интересовались творчеством, любимым жанром, детскими увлечениями художника и даже спецификой техники офорт, в которой работает Кузнецов. Об офорте преподаватель графики рассказал детям подробно. Ну, и конечно, предсказуемый вопрос встречи - как и почему Александр Кузнецов стал художником? Александр Валентинович признался, что в детстве мечтал быть и шофером, и военным, и архитектором, и скульптором, и музыкантом, но все-таки стал художником.
Александр Кузнецов: «Сильное впечатление на меня произвела поездка в Севастополь, когда я увидел те самые панорамы и диорамы великих художников. И после этого я уже был окончательно убежден, что буду художником. И когда я приехал домой, я собрал мальчишек, и по фотографиям я рисовал ту самую севастопольскую диораму и вместе с ребятами мы начали создавать предметный план – точили пушки, плели плетни и так далее, это было так интересно!»
Однако музыка не осталась в стороне. Это и сейчас любимое хобби Александра Кузнецова. Что он с удовольствием и продемонстрировал юным слушателям, исполнив песни под гитару. Уже после встречи многие воспитанники Школы искусств и ремесел признались, что они уже точно определись с будущей профессией.
Маргарита Токарева: «В дальнейшим хотела бы поступить в университет, связанный с искусством, и, может быть, даже когда-нибудь я и стану художницей».
Олеся Солодухина: «Рисовать - это весело, поднимает настроение, это мое хобби, и дальнейшую жизнь планирую связать с искусством».
Возможно, в этом и есть роль тех встреч, мастер-классов и конкурсов, которые проводят для юных художников. Следующее мероприятие для детей в рамках IV Международного конкурса «И.С.Тургенев. Читаем, рисуем» будет пленэр и мастер-класс по рисунку с Яной Патокиной. Также в школе пройдет круглый стол для преподавателей на тему «Развитие одаренности у детей». А итоги самого конкурса подведут 19 октября.



Татьяна Тимохина
4 октября 2018 года

 


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