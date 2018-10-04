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Сегодня в орловской школе № 29 была нажата «тревожная кнопка»

Сегодня в России отмечается День гражданской обороны. В структуру ГО входят все экстренные, военизированные и коммунальные службы. К этой дате всегда бывает приурочено множество мероприятий и тренировок, как плановых, так и внезапных. И именно сегодня в орловской школе № 29 была нажата «тревожная кнопка».

Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности – сравнительно новая традиция для службы спасения. В День гражданской обороны даже первые лица регионального главка МЧС временно превращаются в преподавателей.
 
Умение быстро переходить от теории к практике – главное требование к структурам ГО. Учебная тревога в орловской школе № 29 весьма напоминала реальную. Экстренные службы о внезапной тренировке предупреждены не были. А школьный персонал был проинформирован лишь настолько, чтобы избежать паники среди детей. 
Галина Рябинина, заместитель директора школы № 29: «Охранник школы обнаружил подозрительный предмет и сообщил об этом руководству школы. И мы нажали тревожную кнопку. По сигналу школа была эвакуирована, дети выстроены в отдалении от школы, персонал ожидал дальнейших действий органов безопасности».
Первыми по тревожному сигналу прибыл наряд вневедомственной охраны. Вооруженные гвардейцы спешат осмотреть подозрительный предмет. К месту условного ЧП продолжают прибывать экстренные службы. Между тем, несмотря на угрожающий вид найденного свертка, минно-розыскная собака упорно не хочет признать его взрывчаткой.
 
Задача оперативного отдела УМВД, который организовал тревогу, состояла в том, чтобы проверить навыки всех участников тренировки, и, прежде всего – людей. 



Иван Суверин
4 октября 2018 года

 


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