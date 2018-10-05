Новости версия для печати Неоплаченные долги могут сорвать поездку за рубеж и стать причиной ареста имущества Об этом напоминают орловские судебные приставы.



Чтобы убедиться, что подобные неприятности вам не грозят, можно воспользоваться электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств». Достаточно внести данные - ФИО и дату рождения, название предприятия, и данные появятся на экране. Если задолженность есть, пользователь увидит таблице со всей необходимой информацией номер



С помощью исполнительного производства и реквизиты исполнительного документа, а также название структурного подразделения управления, в котором есть и контактные данные судебного пристава-исполнителя.С помощью интернет-сервиса можно не только узнать о задолженности, но и погасить ее в режиме онлайн.





Мария Семак

5 октября 2018 года







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