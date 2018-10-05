Новости версия для печати Орловский реставрационно-строительный техникум отметил 75-летие со дня своего образования За годы своего существования техникум подготовил и выпустил более 30 тыс. специалистов.



В 2017 году его студенты Даниил Шмыдов и Роман Карлов стали бронзовыми призерами V Национального чемпионата «Молодые профессионалы». В сентябре 2018 года Даниил Шмыдов в составе Национальной сборной РФ принял участие в Чемпионате EuroSkills в г. Будапеште. Молодой человек был награжден Медальоном за профессионализм в компетенции «Облицовка плиткой». Сегодня он готовится к участию в Чемпионате Мира 2019 в г. Казани, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

5 октября 2018 года







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