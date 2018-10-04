Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Второе творческое новоселье. Сегодня в Мценском районе после ремонта открылся Дом Культуры. - Звонок в середине урока. Сегодня в 29-ой орловской школе был прерван учебный процесс. По тревоге. Учебной. - 30 лет в дружбе и согласии. Орловцы принимают делегацию из немецкого города-побратима. - Лучший подарок техникуму – оценка профессионализма его учеников.





Вести-Орёл

4 октября 2018 года







На главную страницу





