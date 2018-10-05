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Выпускник орловского реставрационно-строительного техникума был отмечен на европейском чемпионате WorldSkills

На профессиональном чемпионате Даниил Шмыдов был награжден медальоном за профессионализм в компетенции «Облицовка плиткой». Эта стало особым подарком выпускника своей альма-матер. Орловский реставрационно-строительный техникум отметил 75-летие.

Чемпионат Европы WorldSkills по профессиональному мастерству проходил в Будапеште.
Он собрал свыше 600 участников из 28 стран мира. Юноши и девушки продемонстрировали свое профессиональное мастерство по 40 компетенциям. В состав Национальной сборной России WorldSkills Russia вошли 48 молодых профессионалов из 17 регионов РФ. Это победители и призеры Национальных чемпионатов в России и отборочных первенств. В их числе наш земляк выпускник Орловского реставрационно-строительного техникума Даниил Шмыдов. На соревнованиях в Будапеште он завоевал медальон за профессионализм в компетенции «Облицовка плиткой».

Теплый прием своему чемпиону организовал родной техникум, который, кстати, в октябре празднует 75-летие. Достижение Даниила стало отличным подарком к юбилейной дате, ведь теперь с гордостью можно сказать, что Орловская область выпускает профессионалов мирового масштаба.
Сергей Лупин, директор Орловского реставрационно-строительного техникума: «Всего нашей сборной привезено девять золотых, восемь серебряных, две бронзовых медалей и десять медальонов. В том числе один медальон, который привез Даниил, это подарок не только нашему учебному заведению, но и всей Орловщине, всей России».
Облицовка плиткой - работа тонкая и требует концентрации, поэтому без поддержки из родного города добиться такого успеха было бы сложно, отмечает Даниил.
Даниил Шмыдов, призер чемпионата Европы WorldSkills: «Моя задача была выложить три модуля поочередно, было ограничение по времени. Первый модуль – церковь, стоящая в Будапеште, с объемным элементом. И другие модули – достопримечательности Будапешта. Когда я был в Венгрии, мой техникум всячески меня поддерживал».
Евгения Купцова, мастер производственного обучения: «У него были упорные ежедневные тренировки, из мастерской он не выходил. Он очень целеустремленный, талантливый».
На мероприятии, посвященном юбилею Орловского реставрационно-строительного техникума, педагогов и студентов поздравили первые лица области.

За 75 лет своего существования техникум выпустил более 30 тысяч специалистов. И за свой успех Даниил благодарен своим педагогам. Кстати, молодой человек уже вовсю готовится к новым чемпионатам.


Всеволод Трифонов
4 октября 2018 года

 


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