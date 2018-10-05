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пятница
5.10.2018
13:02:35
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Сегодня – день учителя!Поздравление Правительства Орловской области
Уважаемые педагоги!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Вы бережно и ответственно несете свет знаний, учите добру и справедливости, вере в себя. Воспитываете новое поколение на основе лучших традиций классического образования и самых современных преподавательских методик. Ваши ученики – патриоты, умело ориентирующиеся в тенденциях сегодняшнего дня, бесстрашные исследователи, уважающие общепризнанные авторитеты и смело высказывающие собственное мнение. Имя учителя золотом отливается в свершениях его последователей, переходя жить в века.
Российская школа составляет гордость и славу нашего государства. Это генератор идей, неиссякаемая сокровищница открытий. Правительство области прилагает максимум усилий, чтобы региональная система образования соответствовала передовым стандартам, преподаватели получали все необходимое для профессионального развития, а дети постигали жизнь в комфортных условиях.
Дорогие друзья!
Примите искреннюю благодарность за ваш благородный труд, преданное служение Отечеству, пожелания крепкого здоровья, процветания, всего самого лучшего!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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