Новости версия для печати Сегодня – день учителя! Поздравление Правительства Орловской области



Уважаемые педагоги!

Поздравляем с профессиональным праздником!

Вы бережно и ответственно несете свет знаний, учите добру и справедливости, вере в себя. Воспитываете новое поколение на основе лучших традиций классического образования и самых современных преподавательских методик. Ваши ученики – патриоты, умело ориентирующиеся в тенденциях сегодняшнего дня, бесстрашные исследователи, уважающие общепризнанные авторитеты и смело высказывающие собственное мнение. Имя учителя золотом отливается в свершениях его последователей, переходя жить в века.



Российская школа составляет гордость и славу нашего государства. Это генератор идей, неиссякаемая сокровищница открытий. Правительство области прилагает максимум усилий, чтобы региональная система образования соответствовала передовым стандартам, преподаватели получали все необходимое для профессионального развития, а дети постигали жизнь в комфортных условиях.

Дорогие друзья!

Примите искреннюю благодарность за ваш благородный труд, преданное служение Отечеству, пожелания крепкого здоровья, процветания, всего самого лучшего!





ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ





Орловское Информбюро

5 октября 2018 года







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