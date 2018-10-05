За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП

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пятница
5.10.2018
13:02:14
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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТПСреди них два ДТП с пострадавшими, в результате которых два человека получил телесные повреждения.
4 октября в Ливнах в 18:45 женщина-водитель, управляя автомобилем Мицубиси ASX, допустила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в Ливенскую ЦРБ.
5 октября в 00:10 водитель автомобиля Камаз, следовал в районе 439 км автодороги М-2 «Крым». При движении произошло открытие кузова, которым была повреждена металлическая конструкция дорожных знаков и железобетонная опора искусственного освещения. В результате повреждения металлическая конструкция упала на проезжую часть, где повредила транспортные средства, двигавшиеся во встречном направлении - автомобиль «Лада Гранта» и автомобиль «Хендэ». В результате ДТП водитель автомобиля Камаз получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь.
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