Новости версия для печати Ложный вызов экстренных служб – не просто шалость Уже в этом году орловская служба спасения получила 18 таких вызовов.



Такие выезды не только отвлекают силы от настоящих ЧП. Заведомо ложное сообщение о теракте, например, является уголовным преступлением. За подобное житель Орла уже получил год условно. Кроме того, он оплатит работу экстренных служб на том вызове, а это немалая сумма. Сейчас такой же случай рассматривают в Урицком райсуде.





Татьяна Напольских

5 октября 2018 года







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