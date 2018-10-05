Новости версия для печати В орловском краеведческом музее открылась выставка «Тургеневское полесье» Выставка приурочена к 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Это особенный взгляд целой группы профессиональных фотографов из Орла, Москвы, Белгорода на природу, которую так любил и так ярко описывал в своих произведениях классик русской литературы.



Совместный проект Национального парка «Орловское полесье» и фотографов, которые дружат с музеем, занял почти год. И вот орловцам представили результат этой работы.

Сто взглядов, сто ракурсов, и каждый раз в объектив фотографа попадает не только пейзаж, зверь или цветок, но сам дух леса и той самой, тургеневской, природы, тех мест, куда знаменитый на весь мир писатель так любил приезжать.

Леонид Тучнин, участник фотовыставки, заслуженный работник культуры РФ: «Отразить то, о чем писал Тургенев, очень сложно, потому что все поменялось. Но мы хотели, как можно подробно и четко показать современное состояние тургеневского полесья. Я думаю, что нам это удалось». Фотохудожники отмечают, что работать в Национальном парке, проникнуться неповторимым единением с природой - бесценно, потому что она в ответ дарит небывалое вдохновение. Нашли здесь свои кадры и те, кто занимается жанровой фотографией и портретом. Героями фотографий стали местные жители.

Игорь Горелик, фотохудожник галереи им. В.А. Собровина (г. Белгород): «В местах, где Тургенев ходил, писал, охотился, я снимал людей, которые живут сейчас. Тургенев свое время общался с местными жителями, они делились с ним своими историями, и я прошел по тем же местам, поговорил с людьми, которые живут там сейчас. Возможно, произошла какая-то связь». На открытии выставки состоялась презентация и художественного полотна. Это портрет Тургенева кисти орловского художника Владимира Овсиенко, который изобразил писателя в пролетке, на фоне любимого Спасского.

Владимир Овсиенко, художник: «Это мысль о том, что где бы ни путешествовал Тургенев, где бы ни был – в Москве или за границей, он всегда возвращался к корням». В этом проекте к шестерым фотографам из самого полесья присоединились коллеги из других городов России - Москвы, Белгорода, Пушкино, и, конечно, Орла. Принято решение это сотрудничество закрепить, и в следующем году гостями «Тургеневского полесья» станут студенты факультета фотожурналистики Московского государственного университета.





Эва Стасюлевич

5 октября 2018 года







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