Новости версия для печати Успейте сделать прививку от гриппа! Об этом напоминает орловский Роспотребнадзор.



Случаи гриппа пока не регистрируются, а вот число простудных – растет. За неделю к врачам обратилось более 4-х тысяч орловцев с ОРВИ. 64% - дети. Что касается вакцинации, прививки против гриппа сделали уже более 154 тысяч человек.



А сделать прививку от гриппа можно сделать следующим образом:



- Можно обратиться в мобильный пункт: чтобы воспользоваться услугами бригады, необходимо иметь при себе паспорт и страховой медицинский полюс. Прививочные пункты останавливаются на трех ярмарочных площадках города - по субботам, а в рабочие дни – на центральном рынке, рядом с МФЦ и ТЦ «Атолл».



- Прививку сделают и в любой поликлинике, после обращения к терапевту или дежурному врачу. Здесь бесплатная вакцинация продлится до декабря 2018 года.



- Детям делают прививку в школах и детских садах.





Татьяна Напольских

5 октября 2018 года







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