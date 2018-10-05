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пятница
5.10.2018
13:01:59
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Успейте сделать прививку от гриппа!Об этом напоминает орловский Роспотребнадзор.
Случаи гриппа пока не регистрируются, а вот число простудных – растет. За неделю к врачам обратилось более 4-х тысяч орловцев с ОРВИ. 64% - дети. Что касается вакцинации, прививки против гриппа сделали уже более 154 тысяч человек.
А сделать прививку от гриппа можно сделать следующим образом:
- Можно обратиться в мобильный пункт: чтобы воспользоваться услугами бригады, необходимо иметь при себе паспорт и страховой медицинский полюс. Прививочные пункты останавливаются на трех ярмарочных площадках города - по субботам, а в рабочие дни – на центральном рынке, рядом с МФЦ и ТЦ «Атолл».
- Прививку сделают и в любой поликлинике, после обращения к терапевту или дежурному врачу. Здесь бесплатная вакцинация продлится до декабря 2018 года.
- Детям делают прививку в школах и детских садах.
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