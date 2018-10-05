Новости версия для печати Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска С начала года орловские оперативники уголовного розыска выявили и раскрыли около двух тысяч преступлений.



Криминальному сыску России исполнилось 100 лет. Это подразделение российской полиции овеяно романтикой и таинственностью. И даже в день праздника сменить неприметный пиджак на китель с орденами смогут лишь немногие сотрудники розыска.



С начала года орловские оперативники уголовного розыска выявили и раскрыли около двух тысяч преступлений. С особым почтением в этот день оперативники вспоминают павших коллег. За годы существования орловского сыска 20 его сотрудников погибло в боях с преступностью.





Иван Суверин

5 октября 2018 года







На главную страницу





