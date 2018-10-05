Новости версия для печати Учить детей – дело семейное Героиня нашего сюжета стать учителем решила еще в детстве. Немаловажным фактором явилось и то, что одна тетя была директором школы, другая – преподавала математику. Для себя девушка решила, что она будет «глаголом жечь сердца людей» и окончила литературный факультет. И за 46 лет педагогической практики учитель русского языка и литературы Инна Геннадьевна Логвинова ни разу не пожалела о своем выборе. Школа для нее второй дом. Более того, по ее стопам пошли и дочь, и внук.



Вот уже 46 лет Инна Геннадьевна Логвинова отмечает День учителя. Знала ли тогда еще совсем юная девушка, впервые переступившая порог школы № 24 в далеком уже 1972 году, что это место станет для нее таким родным и теплым. Инна Логвинова, учитель русского языка и литературы школы№24 им. И.С.Тургенева: «Я пришла в школу, меня встретили очень хорошие люди – учителя, и я поняла, что в этой школе я приживусь надолго. Так и получилось. Я благодарна всем этим учителям, и самое главное, я поняла, что это мое место, это мой второй дом». А то, что в этом доме не всегда все бывает гладко, педагога не смущает. Дети, пожалуй, как и все взрослые, разные, со своим характером и привычками. Кто-то стремится к новым знаниям, с кем-то приходится несладко. Но - «Все равно люблю всех», говорит Инна Геннадьевна. Да и каким должен быть настоящий учитель, отвечает не задумываясь. Инна Логвинова, учитель русского языка и литературы школы№24 им. И.С.Тургенева: «Он должен быть на своем месте, он должен любить свою профессию, он должен служить этой профессии, и он должен быть предан этой профессии». В праздничный день те, кому свое сердце и душу отдают педагоги, на добрые и искренние слова не скупятся. Говорят то, что идет прямо из сердца. Урок русского языка закончился, семиклассники достают учебник по геометрии. Этот предмет преподает молодой педагог, у него к ученикам свой подход - современный. И тему новую интересно объяснит, и на перемене в совете не откажет. Уже потом, общаясь с Егором Михайловичем, узнаем, что его коллега Инна Геннадьевна – его любимая бабушка. Видя, как искренне и трепетно она отдает свое сердце детям, решил продолжить династию. Правда, теперь уже со своим подходом. Егор Максимов, учитель математики школы № 24 им. И.С.Тургенева: «Я считаю, что за рамки, естественно, заходить не стоит, но эти рамки можно расширить. Проще работать с детьми, когда ты с ними на одной волне». Свой профессиональный праздник педагоги проводят на работе. И, пожалуй, главным подарком для них в этот день будет услышать: «Спасибо за ваш труд».





Юлия Опанасюк

5 октября 2018 года







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