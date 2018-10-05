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В театре «Русский стиль» открылся 25-й сезон

Сезон открыла премьера спектакля по пьесе Александра Копкова «Слон».

Пьеса написана на рубеже 20-30 годов прошлого века, но автор не увидел ее на сцене, она была запрещена. Цензоры обвинили драматурга в антиколлективистских настроениях и в воспевании «золотого тельца». Но, сегодня, спустя почти сто лет, пьесу вспомнили и вернули к жизни. 
 
Сюжет пьесы, казалось бы, наив­ный до анекдотичности, вполне современен. Крепкий хозяйственник Гурьян Мочалкин, увлекшись историей, узнает о кладе Стеньки Разина, и вскоре в доме появляется невиданное богатство – золотой слон с изумрудными глазами, оцененный в миллион рублей. Но постепенно из счастливого обладателя сокровища колхозник становится его охранником и заложником, охотников завладеть сокровищем – множество. Вокруг золотого слона разворачиваются полуфантастические и полудетективные события. 
 
Режиссер спектакля Валерий Симоненко видит в тексте послание автора - нам, сегодняшним.
Валерий Симоненко, режиссер театра «Русский стиль»: «Для нас этот спектакль - некое послание Копкова из 1932 года в 2032 год: с чего все началось, почему все развалилось, и что нас ждет дальше. Вот с этих позиций мы ставили эту пьесу, и у нас получился этот спектакль. Я думаю, что люди, которые будут у нас на этом спектакле, получат ответы на многие вопросы, на которые они не могут ответить себе сегодня».
С золотым слоном носятся как с писаной торбой, все мечтают его получить, и жизнь главного героя превращается в ад. Богатство есть, вот оно, но жить богато - не получается.
Александр Галуцких, исполнитель роли Гурьяна Мочалкина: «Большие деньги – большие проблемы. Но мне бы хотелось, чтобы у всех были большие деньги и мало проблем».
Предпремьерный показ собрал друзей театра, они и стали первыми зрителями спектакля, который удивительным образом остается смешным и злободневным. О том, куда все-таки дели золотого слона, сегодня вечером узнают все, кто любит и ценит работы «Русского стиля». В начале нового, 25 сезона, актерам вручили дипломы и призы за лучшие роли и спектакли этого года, а театр, и его режиссер удостоились медали, учрежденной к 75-летию освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.



Эва Стасюлевич
5 октября 2018 года

 


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