Новости версия для печати Завод напольных покрытий, который планируют открыть в Орле, вновь в центре внимания властей Глава региона Андрей Клычков встретился с инвестором, инициировавшим строительство предприятия.



Директор компании «АЙВИСИ РУС» Михаил Чернов отчитался перед губернатором, что работы идут по плану. На данный момент инвестиции в проект уже составили более 4 миллиардов рублей. Отмечена была и экологичность нового производства, которую обеспечат современное оборудование и безопасное сырье. Тестовый запуск предприятия запланирован уже в этом году. При выходе завода на полную производственную мощность численность работников составит порядка 200 человек. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Очень важно, чтобы жители Орловской области понимали: новое производство позволит создать дополнительные рабочие места в регионе, увеличит налоговые поступления в бюджет, но еще и окажется абсолютно безопасным для нашей экологии».





Антон Киселёв

5 октября 2018 года







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