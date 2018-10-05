Орловские учителя отмечают свой профессиональный праздник

Этот день значим не только для людей самой благородной профессии, но и для тех, кому они подарили путевку в жизнь.

Городские власти направили поздравления всех учителям Орла.

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!

Это праздник для каждого россиянина. Ведь все мы идем во взрослую жизнь через школьные коридоры. И благодаря педагогам, их знаниям, высокому профессионализму, жизненному опыту, умению работать на перспективу вписаны значимые страницы во все главы общественной жизни страны. Это сделали ваши ученики, дорогие учителя!

Вам удалось увлечь миром знаний сотни детей, стать для них добрыми наставниками. И в этот октябрьский день, наверное, каждый из нас с благодарностью вспоминает любимых учителей, которые в большой степени помогли нам найти свою дорогу в жизни!

Профессиональный урок наших учителей очень высок. Около половины педагогических работников Орла имеют высшую квалифицированную категорию, более 50 носят почетное звание заслуженного учителя, около 300 учителей являются отличниками народного просвещения Российской Федерации.

Мы гордимся нашей муниципальной системой образования, а ее поддержка и развитие — важнейшее направление работы городской власти!

Примите слова искренней признательности за ваш уникальный труд!

Желаем каждому из вас крепкого здоровья, личного благополучия, новых профессиональных достижений и благодарных учеников!

Мэр города Орла Глава администрации Орла

Василий Новиков Александр Муромский