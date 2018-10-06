Новости версия для печати Сегодня вступают в силу новые правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции Нововведения направлены на повышение качества предоставления услуг и упрощения различных административных процедур, к примеру, внесение сведений о замененных двигателях. Рассчитывают и на то, что будет закреплен антикоррупционный механизм выдачи знаков. О том, что изменится, можно прочитать на официальном сайте ГИБДД





Татьяна Напольских

6 октября 2018 года







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