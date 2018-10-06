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Более 500 млн рублей удалось сэкономить Орловской области в 2018 году за счет повышения эффективности кредитной политики

Как сообщила член правительства Орловской области - руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова, благодаря тому, что в конце 2017 года региону были предоставлены бюджетные кредиты на сумму более 4 млрд рублей, экономия казны составила 330 млн рублей.

Направление казначейских кредитов, привлекаемых под 0,1 %, на погашение более дорогих коммерческих кредитов под ставку 8 % и более позволило сохранить в бюджете около 121,8 млн рублей.
 
Также под ставку 7,7 % были переторгованы коммерческие кредиты, изначально взятые под 8,7 %. Экономия превысила 40 млн рублей.
 
Как отметила Елена Сапожникова, в рамках исполнения поручения губернатора Андрея Клычкова, в целях сокращении расходов на обслуживание госдолга, Орловщина продолжит перекредитовку на более выгодных условиях.
 
В ближайшей перспективе будет дан старт торгам, в ходе которых банки-конкуренты предложат региону более выгодные условия финансового сотрудничества. С этой целью подписано постановление правительства Орловской области №407 от 4 октября 2018 года «О привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации», сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
6 октября 2018 года

 


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