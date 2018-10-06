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В Орловской области началась призывная кампания

Надеть военную форму предстоит шести с лишним сотням орловских парней. В областном центре уже наметились краеугольные камни осеннего призыва. В частности, в орловской мэрии задались вопросом, как отыскать «уклонистов» и понудить их отдать Родине воинский долг.

Как сообщил военком Советского и Заводского районов, в этом году ему и его коллегам придется работать по-новому.
Владимир Алехин, военный комиссар по Советскому и Заводскому району г. Орла: «В настоящем призыве вводятся дополнительные требования, направленные на улучшение прохождения гражданами срочной службы. Военные комиссариаты будут осуществлять психологическое сопровождение солдат-срочников и их родителей».
Вот только тех, кто психологически в армию идти не готов, в ряды призывников вернуть непросто.
Владимир Алехин, военный комиссар по Советскому и Заводскому району г. Орла: «Список граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом, включает 178 человек».
Похожая ситуация в военкомате по Железнодорожному и Северному районам.
Сергей Нестеров, начальник отдела военного комиссариата по Железнодорожному и Северному району г. Орла: «Реально у меня сейчас отобраны на призыв 67 человек. На данный момент 31 человека не хватает. У меня в розыске находится 98 человек».
Здесь на помощь может прийти полиция. Сотрудники полиции имеют право запрашивать информацию в налоговой и в пенсионном фонде. В городском УМВД говорят: информацию об уклонистах уже приняли к сведенью.
Сергей Бахтин, начальник УМВД по г. Орлу: «Указаны 59 граждан, которые не прибыли на мероприятия, связанные с призывом. Участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы имеют информацию по данным лицам и проверяют ее по месту жительства граждан. Надо сказать, что приняты меры по эффективности установления места нахождения уклоняющихся лиц – создана мобильная группа».
Однако специального автотранспорта под поиски уклонистов полицейским не выделено, в итоге группы не такие уж «мобильные». В числе проблем немало и других сугубо хозяйственных вопросов. Для перевода личных дел в цифровой формат военкоматам не хватает оргтехники, а на призывные участки к началу осенней кампании забыли подать тепло. 
 
Призывная компания продлится три месяца и финиширует 31 декабря. Ее итоги подведут уже в новом году. 





Иван Суверин
6 октября 2018 года

 


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