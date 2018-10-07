Сегодня Детской деревне SOS Лаврово исполняется 20 лет

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воскресенье
7.10.2018
10:03:57
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Сегодня Детской деревне SOS Лаврово исполняется 20 летЭто уникальный проект, где оставшиеся без родителей дети живут не в детдомах и интернатах, а в приемных многодетных семьях.
У каждой семьи отдельный коттедж и мама-воспитатель, а также официальный опекун. Всего в Детской деревне SOS Лаврово проживают 12 семей, где воспитывается 62 ребенка. На домашний праздник собираются и выпускники. За 20 лет здесь воспитали 120 человек.
Сегодня в деревне пройдет игровая программа, будет и катание на лошадях, и ужин на свежем воздухе. Торжественные мероприятия, посвященные 20-летию деревни, состоятся в понедельник в Орловском театре кукол.
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