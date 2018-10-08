Новости версия для печати Сотрудники Информационного центра регионального УМВД призывают получать государственные услуги в электронном виде Все, кто имеет имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.



Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru , вы получаете доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России и в частности Информационным центром УМВД России по Орловской области. Для обращения в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг необходимо зайти на главную страницу Портала государственных услуг https://gosuslugi.ru / (для поиска портала можно воспользоваться любой из поисковых систем). Для регистрации на Портале необходимо: нажать на кнопку «Зарегистрироваться» и перейти к форме регистрации на странице ЕСИА — https://esia.gosuslugi.ru/registration/ ; ввести фамилию, имя, номер своего мобильного телефона или электронной почты, нажав на кнопку «Зарегистрироваться», согласиться с «Условиями использования» и «Политикой конфиденциальности. Далее нужно дожидаться кода подтверждения, который придет на номер указанного мобильного телефона, задать пароль, который будет использоваться для каждого входа на Портал Госуслуг. На следующем этапе понадобится ввести личные данные, которые будут использоваться для автозаполнения полей при подаче онлайн заявлений на данном ресурсе, а именно: ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, которые затем сохраняем, нажав кнопку «Сохранить». После этого появится возможность пройти стандартную и подтвержденную регистрации, от которых и зависит количество получаемых услуг. Чтобы учетная запись получила стандартную регистрацию достаточно ввести СНИЛС, и тогда система на портале госуслуг, проверив введенные данные, присвоит статус. Время проверки, в среднем занимает 15 минут. После подтверждения Вы получите уведомление на мобильный телефон; Для получения следующего статуса учетной записи необходимо подтвердить личность, нажав на кнопку «Подтвердить». Для этого выберите удобный для Вас способ прохождения процедуры идентификации личности и подтверждения учетной записи: лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр обслуживания; онлайн через интернет-банк Тинькофф, а также интернет- и мобильный банк Почта Банк Онлайн (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков) электронной подписью или УЭК; почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля; воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной подписью или Универсальной электронной картой (УЭК). При возникновении затруднений при регистрации, звоните на бесплатную консультационную линию по телефону 8 (800) 100-70­10, оператор которой подробно объяснит и поможет зарегистрироваться. Напоминаем, что к преимуществам использования "Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)" относится круглосуточная доступность, сокращение временных затрат, связанных с получением государственных услуг, уменьшение финансовых издержек граждан, необходимость предъявления минимального количества документов, как правило имеющихся на руках; отсутствие необходимости заполнять бланки заявлений для оказания госуслуги; приоритетный порядок рассмотрения заявления, уменьшение времени исполнения госуслуги, информирование гражданина о каждом этапе работы по его заявлению и другие. По вопросам, возникающим в ходе подачи заявлений в электронном виде для получения услуг, предоставляемых ИЦ УМВД, можно обращаться по телефонам:

- Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования - 8-(4862)-400-154. - Выдача справок о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 8- (4862) - 400-388.





Орловское Информбюро

8 октября 2018 года







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