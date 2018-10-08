Новости версия для печати В Орле начала работу Школа жилищного просвещения Занятия там будут проходить каждую пятницу.



Как собственникам ориентироваться в системе ЖКХ? Как выстраиваются отношения между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями? Об этом и будут рассказывать. «Школа жилищного просвещения» работает в администрации Советского района. Занятия там будут проходить каждую пятницу.





Татьяна Напольских

8 октября 2018 года







На главную страницу





