Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Есть такое призвание! Сегодня учителя получают поздравления. - На карантин! Сегодня на одном из ливенских свинокомплексов подтвердили вирус АЧС. - Было гладко на бумаге… Прокуратура нашла более 300 нарушений при расходовании Дорожного Фонда. - Драма молодых. На экраны страны вышла новая российская лента. - Век расследований. Сегодня российский уголовный розыск празднует 100-летний юбилей.

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Вести-Орёл

5 октября 2018 года







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