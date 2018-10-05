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Сегодня на одном из ливенских свинокомплексов подтвердили вирус АЧС

Правительство Орловской области взяло под жесткий контроль факты грубого нарушения санитарных правил по профилактике распространения АЧС на свинокомплексе в Ливенском районе.

Как сообщает Управление ветеринарии Орловской области, 5 октября в результате исследования проб биоматериала, проведенных Орловским референтным центром Россельхознадзора на свиноводческом комплексе ОАО агрофирма «Ливенское мясо», был выделен генетический материал вируса африканской чумы свиней. Этот диагноз подтвержден Федеральным центром охраны здоровья животных во Владимире.
 
Специалисты Управления ветеринарии Орловской области и представители администрации Крутовского и Беломестненского сельских поселений проводят подворный обход хозяйств с целью уточнения количества свиней, подлежащих отчуждению.
 
Подготовлен проект указа губернатора о карантине в Ливенском районе. Выставлен контрольный полицейский пост на въезде на территорию свинокомплекса с целью исключения несанкционированного вывоза животных, инфицированных кормов, оборудования.

Средства для возмещения ущерба, понесенного гражданами в результате отчуждения животных, будут выделены из резервного фонда Правительства Орловской области.



Татьяна Напольских
5 октября 2018 года

 


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