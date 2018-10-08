Новости версия для печати В Орле произошли ДТП с участием мотоциклов Несмотря на официальное завершение мотосезона, в минувшие выходные в городе зафиксированы две серьезные аварии с участием двухколесных машин.



В субботу вечером на улице Васильевской не разминулись мотоцикл «Хонда» и автомобиль «Вольво». Байкер с открытым переломом ноги был госпитализирован бригадой скорой помощи. А воскресное ДТП на перекрестке улицы Комсомольской и Карачевского шоссе привело к трагическому исходу. При столкновении с легковым «Рено» погиб 30-летний водитель мотоцикла «Судзуки». По каждому из происшествий ведется расследование.





Иван Суверин

8 октября 2018 года







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