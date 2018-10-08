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За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТП

Из них шесть ДТП с пострадавшими, в результате шесть человек получили травмы, один человек погиб.

6 октября в поселке Знаменка в 20:15 водитель, управляя автомобилем «Грейтвол», следовал по ул. Советской и допустил наезд на стоящий автомобиль «Вольво». В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы, не госпитализирован.

6 октября в Орле в 14:50 водитель, управляя автомобилем «Вольво хс70» , в районе д. №140 по ул. Васильевской, при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом «Хонда», который двигался по ул. Васильевская в прямом направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла (мужчина 1995 г.р.) получил телесные повреждения, госпитализирован.

7 октября в 3:20 водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигался по ул. Гагарина и в районе д. №51 не учел особенности автомобиля и допустил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено Логан» (женщина 1986 г.р.) получила телесные повреждения, госпитализирована.

7 октября в 14:55 водитель, управляя автомобилем «Рено Fluence» следовал по ул. Комсомольской и в р-не д.№234 при повороте налево на Карачевское шоссе допустил столкновение с мотоциклом «Сузуки», который следовал по ул. Комсомольской. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался при транспортировке в медицинское учреждение, в машине скорой помощи. Водитель автомобиля получил телесные повреждения.

7 октября в 18:20 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21063», двигался по автодороге Орел-Тамбов и в районе 92 км не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие - железобетонную опору ЛЭП. В результате ДТП пассажир, находившийся спереди, получил телесные повреждения, госпитализирован.


Орловское Информбюро
8 октября 2018 года

 


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