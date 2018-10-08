Новости версия для печати В Орле произошло два автомобильных происшествия с нестандартными последствиями В пятницу в Советском районе города с интервалом в пару часов и всего в нескольких кварталах друг от друга случились два происшествия с легковым автотранспортом, но лишь одно из них было по линии ГИБДД, так как второе оказалось в компетенции службы 04.



На первый взгляд ДТП у перекрестка улиц Горького и 60 лет Октября, случившееся вечером в пятницу, выглядело пустяковым. Таких в Орле за день бывают десятки. При столкновении машины даже не получили заметных повреждений. Тем не менее, пассажирке «Пежо» потребовалась медпомощь.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водитель, управляя автомобилем «Хюндай, следовала по улице Максима Горького и в районе дома № 44 допустила столкновение с автомобилем «Пежо». В результате ДТП пассажир автомобиля «Пежо» получила телесные повреждения и была доставлена в больницу им. Семашко». При наезде сзади автомобиля «Хюндай» в салоне «Пежо» пришли в движение перевозимые там элементы мебели. Они и травмировали пассажирку.



Спустя пару часов инспекторы вместе с пожарными и газовиками срочно выехали на улицу Приборостроительную. Во дворе дома № 10 возникла угроза взрыва автомобиля «Шевроле», в котором произошла утечка газа. Бригаде 04 удалось предотвратить ЧП. Но запах пропана во дворе был все еще сильный. Виновник всеобщего беспокойства поспешил ретироваться с места событий. Экстренные службы вскоре разъехались, а большинство из жильцов дома так и не успели узнать, какой угрозе они подвергались.









Иван Суверин

8 октября 2018 года







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