Срывом отопительного сезона в одном из орловских домов заинтересовался следственный комитет

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понедельник
8.10.2018
19:24:58
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Срывом отопительного сезона в одном из орловских домов заинтересовался следственный комитетСледователи выясняют, почему в доме № 2 А по улице Толстого не поменяли вовремя отопительные котлы.
Предварительно установлено, что жильцы многоквартирного дома сдали на замену оборудования отопительной системы более 2,5 миллионов рублей, однако работы по замене котлов так и не произведены. До настоящего времени дом не отапливается и отсутствует подача горячей воды.
Следствиям будет дана объективная оценка действиям (бездействию) всех лиц, допустившим сложившуюся ситуацию.
За ходом проверочных мероприятий установлен личный контроль руководителя следственного управления Анатолия Щурова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.
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