Новости версия для печати Проблемы затянувшегося строительства дома по адресу Бурова,46 в Орле контролирует правительство области Состоялось очередное совещание с дольщиками квартир и представителями компании-застройщика.



По информации представителя компании-застройщика, намеченный на предыдущем совещании план работ выполнен в полном объеме. Завершены работы по прокладке труб. Залиты полы в квартирах до шестого этажа. В ближайшие дни будет подготовлена смета на электромонтажные работы.



На совещании был проработан вопрос о приобретении и монтаже котельной, в том числе при участии средств собственников квартир, и начале отопления дома, сообщает информационный портал Орловской области.





Татьяна Напольских

8 октября 2018 года







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