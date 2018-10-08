Новости версия для печати Проблемы отопительного сезона обсудили в администрации Орловской области Отопительный сезон в Орловской области начался организованно. Запуск теплоносителя прошел в короткие сроки. Однако везде и полностью гладко это сделать не получилось.



О сбоях и их устранении говорили сегодня на рабочем совещании руководства региона. Больше всего нареканий на подачу тепла было зафиксировано в Орле - 300 обращений. Все они поступили от жителей города.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «На шесть объектов сегодня тепло не подано. На 27 объектов подано тепло, но необходима обработка стояков. Из этих 27 домов - 19, где отсутствуют управляющие компании. По этим домам приступаем к работе – к обработке стояков и пуску теплоносителя уже непосредственно до квартир». Есть проблемы и в некоторых районах области. Наиболее острая - в одной их школ Шаблыкинского района. Там, по информации зампреда правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Николая Злобина вышел из строя подкачивающий насос, сегодня его ремонт будет завершен. Сейчас школа отапливается, но по временной схеме и в недостаточном объеме.

Вадим Соколов, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Я хотел бы обратить внимание департамента образования: одна школа в Шаблыкинском районе – это недопустимо. Надо принять все меры для того, чтобы в ближайшие дни все работы, связанные с ремонтом насоса, который сломан, были завершены, и тепло полноценно было подано в образовательное учреждение». Как особо подчеркнул Вадим Соколов, устранить все проблемные ситуации необходимо в кратчайшие сроки, это же касается и ремонтно-восстановительных работ на теплосетях, которые еще не завершены.





Оксана Гранн

8 октября 2018 года







На главную страницу





