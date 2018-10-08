Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- «Горячие проблемы» холодного времени года. Старт отопительного сезона обсудили сегодня в администрации области.



- Взрывоопасный автомобиль. Обычная утечка могла привести к серьезному ЧП.



- 20 лет спасают детские души. Сегодня деревня «SOS – Лаврово» отмечает день рождения.



- Сказка ложь, да в ней намек. В новом сезоне Театра кукол орловские малыши увидят новые кукольные спектакли.

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Вести-Орёл

8 октября 2018 года







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