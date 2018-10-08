Новости версия для печати Работы по благоустройству Орла подверглись жёсткой критике со стороны ОНФ Самые проблемные вопросы сегодня разбирала Светлана Калинина, член центрального штаба Народного фронта. Растраты, поверхностное мышление и отсутствие контроля за качеством работы – это далеко не все претензии общественницы к орловским властям.



Светлана Калинина, член центрального штаба Народного фронта: «Дорожек в школу - нет, нет пешеходных переходов, а вы фонтаны строите. Понимаете, о чём я говорю? Дети не должны под машинами бегать. А вы фонтаны за 15 миллионов строите! Вы пируете во время чумы!». Столь резкую реакцию у Светланы Викторовны вызвал новый фонтан в Детском парке. Сухой, музыкальный, только, по мнению члена центрального штаба ОНФ, нецелесообразно затратный. Ежегодно треть бюджетного миллиона будет уходить только на подсветку. Светлана Калинина, член центрального штаба Народного фронта: «Обслуживание этого фонтана будет стоить 1,2 – 1,3 миллиона в год. Вы говорите, что бюджет - дотационный, вы говорите, что вы - банкроты. Вы что на бюджет-то еще вешаете? Это что – первая необходимость для Орловщины - вот этот фонтан?». Как содержится Детский парк, Светлану Калинину тоже не устроило. Провалы в асфальте, завалившийся забор вдоль берега Орлика и отсутствие пандусов или банальных туалетов, правда, это уже в другом парке – парке «Ботаника». Светлана Калинина, член центрального штаба Народного фронта: «Маме с годовалым ребенком нужно сходить в туалет, а не под кустик. И подгузник надо поменять». Но это далеко не главная беда парка «Ботаника». История о том, что подрядчик затягивает со сроками, уже на слуху у многих. Светлана Калинина проинспектировала объект на качество уже выполненных работ. Мягкое покрытие на детской площадке слишком тонкое. По мнению Калининой, требуется добавить еще один сантиметр яркого покрытия. Также член центрального штаба ОНФ отработала по обращениям орловцев к её местным коллегам. Вопросы касались уборки территорий от мусора и ремонтных работ во дворах Орла, где сроки гарантии истекли и теперь нужны дополнительные работы.





Антон Киселёв

8 октября 2018 года







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