Новости версия для печати В Орле начато благоустройство сквера «Дворянское гнездо» Как сообщили в мэрии, сейчас на объекте идут подготовительные работы.



Подрядчику предстоит заменить бордюры, положить новый асфальт и плитку на дорожках, привести в порядок ступени и лестничные сходы. Кроме того, проектом предусмотрен ремонт ротонды, балюстрады и мостика, а также установка 16 скамей и урн. Эти работы должны быть завершены до конца октября.





Надежда Невматулина

9 октября 2018 года







На главную страницу





