Новости версия для печати Дорожный ремонт этого года в Орловской области - на финишной прямой Проверить качество выполнения работ сегодня в Мценский район отправится «Губернаторский контроль».



Спецавтомобиль сделает остановку сразу на двух объектах района. В селе Толмачёво завершены работы по ремонту автодороги протяженностью почти в два километра. А в селе Подберёзово подрядчик подготовил к сдаче 300 метров нового дорожного полотна. Оба объекта ремонтирует областная «Дорожная служба».





Надежда Невматулина

9 октября 2018 года







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