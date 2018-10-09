Новости версия для печати В Орловской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый» Лучшего участкового выбирают сами жители открытым голосованием на сайте регионального МВД.



В первом этапе победили участковые из Мценска и Орловского района.



До 16 октября граждане могут выбрать одного из трех претендентов, ставших победителями первого этапа состязания. «Народный участковый Орловской области» представит регион в третьем этапе - финальном голосовании в соревновании участковыми других субъектов РФ.





Татьяна Напольских

9 октября 2018 года







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