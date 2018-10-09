Новости версия для печати Медикам Плещеевской больницы могут предъявить обвинение в преступном бездействии Факт ненадлежащего оказания медицинской помощи сейчас проверяет Следственный комитет. Проверку лично инициировал глава регионального Следственного управления.



Поводом стало сообщение о смерти 57-летнего жителя Орловского района, которая, якобы, наступила в результате бездействия медиков. Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Предварительно установлено, что мужчина был доставлен в медицинское учреждение 28 сентября 2018 года в тяжелом состоянии, где скончался в тот же день по причине острой сердечной недостаточности. По мнению родственников умершего, медицинские работники своевременно не провели комплекс всех необходимых реанимационных мероприятий, в которых нуждался больной. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия». По результатам проверки в СКР обещают принять обоснованное процессуальное решение.





Иван Суверин

9 октября 2018 года







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