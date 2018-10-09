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Судьбу дома № 2 на улице Жилинской в Орле сегодня решали чиновники, эксперты ОНФ и жители дома

Рухнет или нет жилой дом на улице Жилинской? Для жителей кирпичной десятиэтажки этот вопрос с каждым днем становится все более насущным.

Стены здания приобретают угрожающий вид. Трещины растут неумолимо как снаружи, так и внутри. А ведь дому всего 20 лет.

Сегодня судьбу дома, совместно с жителями, пытались решить чиновники и эксперты ОНФ. Жильцы аварийной десятиэтажки сегодня разделились на два лагеря: одних устроит реконструкция, которая не позволит дому развалиться, другие требуют новое жильё. К последним относятся те жильцы, у кого плиты в квартирах держатся на «добром слове».
Светлана Калинина, член Центрального штаба ОНФ: «Дом признан аварийным - на реконструкцию. Это два разных понятия. Не на переселение. Поэтому деньги жители не получат. Сейчас надо понять, как правильно исправиться ситуацию».
Конкретно Светлана Калинина предложила чиновникам, вместе со специалистами обследовать квартиры многоэтажки на предмет аварийного состояния конструкций. И принимать решение о строительно-ремонтных работах только на основании вынесенного заключения.
Светлана Калинина, член Центрального штаба ОНФ: «Есть решение вопроса: признать именно квартиры непригодными для проживания, аварийными, и сегодня немедленно людей переселить в резервный фонд, либо поставить в программу переселения. В этих квартирах, когда там есть люди, ремонт делать совершенно нельзя. Надо приводить бригады, надо делать, всё это приводить в соответствии. Дом надо срочно выводить либо на программу реконструкции, либо на программу капитального ремонта».
 



Антон Киселёв
9 октября 2018 года

 


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