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Дорожный ремонт в районах Орловской области проходит под жестким контролем

Сегодня активисты проекта «Губернаторский контроль» находятся во Мценске. Там ведутся работы на двух дорогах. Вообще же спецавтомобиль «Губернаторского контроля» колесит по области уже пять месяцев. В маршрутной карте общественной инспекции не только объекты областного центра, но и районов.

«Губернаторский контроль» уже побывал в Болхове и Мценске, в Знаменском и Новодеревеньковском районах, в Нарышкино и в других муниципальных образованиях. В поле зрения рабочей группы не только дороги, но и капремонт, состояние и содержание общественных территорий и дворов, внешний вид зданий. Причём поводом для многих рейдов послужили обращения орловцев, которые остались недовольны работой подрядчиков. И обращения эти поступали, в том числе и через социальные сети, напрямую к главе региона. 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Из Залегощи прислали материал, что некачественно уложили дорогу. Глава района доложил, что уже в течение ночи подрядчик был вызван и уже всё исправил. Это показатель контроля. Пока не будет контроля, не будет никакой реакции, и мы с вами всегда будем находиться в ситуации невыполненных обязательств».
Проект «Губернаторский контроль» уже с первых рейдов доказал свою эффективность. И, по словам главы региона, работа эта будет продолжена, поскольку удалось обеспечить высокое качество ремонта и благоустройства уже сданных объектов. 
 



Надежда Невматулина
9 октября 2018 года

 


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