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Орловский бумажный комбинат в этом году ждет масштабная модернизация

При поддержке региональной власти уже закуплена линия по производству бумаги и картона для упаковки. Детали и планы обновления предприятия Андрей Клычков обсудил в ходе рабочей встречи с генеральным директором комбината Виктором Перелыгиным.

По словам руководителя предприятия, аналогов подобному производству в нашей стране нет. Орловский бумажный комбинат теперь может производить всю номенклатуру картонной продукции. А это – повышение налоговой базы и увеличение рабочих мест. ddddd
Виктор Перелыгин, генеральный директор Орловского бумажного комбината: «300 человек мы будем принимать. Сегодня у нас работает порядка 60 человек. И у нас хороший уровень заработной платы. Она будет от 30 до 60 тысяч».
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Вам удалось и контракт заключить, удалось осуществить и поставку первой части оборудования, уже начался монтаж. Поэтому я абсолютно уверен, что с таким подходом нам удастся в области и создать новые рабочие места, и новую точку роста, точку производства. И то предприятие, которое вы возглавляете сегодня, оно будет развиваться и расти».
Напомним, решение о модернизации производства на бумажном комбинате было принято в июне этого года. Тогда Андрей Клычков в ходе рабочей поездки посетил предприятие. До конца 2018 года производство перейдет на двухсменный режим работы. А со следующего года предприятие начнёт работать уже в три смены. Новую производственную линию запустят до конца года.



Надежда Невматулина
9 октября 2018 года

 


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