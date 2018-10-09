Новости версия для печати Тургенев. Live Совместно с Орловским государственным университетом Тургенева, ГТРК «Орел» запускает специальный проект, который расскажет о жизни нашего великого земляка.



Вместе с экспертами мы пройдем весь путь Ивана Сергеевича Тургенева - от рождения до смерти. Узнаем, кому принадлежало его сердце долгих 40 лет, а также выясним, почему его матушка вместо денег однажды прислала сыну кирпичи.



А что мы собственно знаем об Иване Сергеевиче Тургеневе, кроме того что он великий русский писатель, автор «Муму», «Дворянского гнезда»? Можете ли вы сейчас без подготовки вспомнить другие его произведения, или ответить на вопрос где он родился, где учился? Если нет, то познакомитmся с историей Ивана Тургенева нам помогут эксперты – преподаватели Орловского государственного университета, краеведы, ну и конечно, куда же в наше время без интернета. Итак, первый запрос – «Тургенева. Детство». Поисковик выдает сразу несколько цитат, одна из них принадлежит Варваре Петровне, матери Ивана Сергеевича: «В 1818 году 28 октября, в понедельник, родился сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в своем доме, в 12 часов утра. А вот еще одна цитата, которая принадлежит уже Ивану Сергеевичу: «Нечем помянуть детство, ни одного светлого воспоминания». Почему так получилось, давайте разбираться вместе?» Татьяна Ковалева, доктор филологических наук: «Варвара Петровна была матерью необыкновенно жестокой. Первый биограф Ивана Сергеевича Тургенева – Евгений Соловьев писал, что пороли его нещадно, причем, часто он сам не мог понять, за что. Дело в том, что Варвара Петровна была человеком совершенно другой эпохи. Свои письма к сыну она подписывала: «Твой друг и мать». То есть, на первом плане для нее было наставничество». Варвара Петровна унаследовала имение Спасское-Лутовиново от своего дяди. Помещица имела пять тысяч душ. В 1816 году она выходит замуж за Сергея Николаевича Тургенева. Варвара Петровна была старше супруга, не совсем красива, но очень богата. Молодой офицер, происходивший из благородного, но обедневшего рода, женился, уступив просьбам и убеждениям своего отца. Через год у Тургеневых родился сын Николай, а следом появился на свет Иван. Елена Ашихмина, краевед: «Родился он в своем доме на углу улиц Георгиевской и Второй Дворянской, она же современная Салтыкова-Щедрина. Мы скажем, что дом этот был большой, деревянный, тогда дворяне строились деревянные дома на каменном фундаменте, и это была подлинная городская усадьба. Там были флигели, огородное место, сад, ледник, кухни зимние и летние. На третий день после рождения Ивана Тургенева привези, в церковь, которая стояла на месте современной поликлиники УВД. Здесь была Борисоглебская церковь. В 1817 году к этой церкви пристроили теплый предел во имя Рождества Пресвятой Богородицы, в котором 31 октября, по старому стилю, и крестили будущего великого русского писателя». Крестным Ивана стал сослуживец отца, его начальник, генерал-майор Федор Семенович Уваров. А крестной - сестра Сергея Николаевича Тургенева – Федосья Николаевна. В 1821 году семья переезжает в Спасское. Для детей нанимают воспитателей и гувернеров из Франции и Германии. Варвара Петровна занимается хозяйством, Сергей Николаевич бытовыми вопросами не интересуется. Он вышел в отставку, стал ездить на охоту, играл в карты, в общем, жил в свое удовольствие. Варвара Петровна все прощала супругу и всем управляла сама. Капризная, властная - она была безжалостна к своим крестьянам. Именно тогда Иван Сергеевич возненавидел крепостное право и рабство. Утешением для мальчика были природа и книги. В письмах Тургенева сохранился рассказ о том, как он с одним из дворовых людей однажды забрался в старую библиотеку и выкрал оттуда две книги. На его долю досталась Книга эмблем и символов. Целый день он ее перелистывал, и лег спать с целым миром смутных образов в голове. Татьяна Ковалева, доктор филологических наук: «На следующее утро, когда слуга пришел его будить, он чуть не спросил его: «Ты что за эмблема?». Тургенев очень иронично относился к этой книге, но, тем не менее, именно эту книгу читает Федя Лаврецкий в романе Дворянское гнездо». Медленное, просторное Спасское детство длилось семь лет. Когда дети подросли, семья переезжает в Москву, чтобы дать сыновьям приличное образование. Забегая вперед, скажу, что Тургенев поступил Московский университет, где, правда, проучился всего год. Но юность писателя, это уже тема для отдельной беседы.









Татьяна Дьяконова

9 октября 2018 года







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