Новости версия для печати Совещание в администрации города Орла Когда во всех многоквартирных домах Орла будет тепло? Собирается ли подрядчик заканчивать работы на улице Карачевской? Какую оценку глава города на сегодняшний день поставил работе управления капитального строительства Орла?



И пусть унылая пора своей погодой пока радует, вопрос подачи тепла в жилищные помещения вновь был в приоритете. На сегодняшний день не получают теплоноситель шесть многоквартирных домов. По техническим причинам теплоноситель не был подан по двум адресам: ул. 2-я Пушкарная, 18 и ул. Льва Толстого, 2а. Как пояснила начальник отдела коммунальной инфраструктуры Галина Антонова, дом №2а на ул. Льва Толстого имеет крышную котельную. Котлы, которые установлены в ней, износились, и собственники приняли решение об их замене. Галина Антонова пояснила, что управляющая компания уже выполнила подготовительные работы, и до 16 октября жильцы ул. Льва Толстого, 2а будут обеспечены теплом, сообщает сайт городской администрации. Еще по четырем адресам — ул. Комсомольская, 248, 250, 260 и 270 - приостановлена подача теплоносителя к домам в связи с плановыми работами на участке. Подрядчик обещает устранить неполадки к 10 октября. Что касается дома № 16 по улице Латышских стрелков, то участок теплотрассы, по информации начальника управления городского хозяйства и транспорта Николая Ванифатова, пришел в негодность из-за физического износа, на нем было зафиксировано большое количество аварий. В связи с этим «Орелгортеплоэнерго» принял решение о замене труб. Замену теплотрассы, по словам чиновника, подрядчик планирует завершить в течение 5-7 дней, затем проведут гидравлические испытания. Не менее обсуждаемая тема – ремонт дорог. И здесь не все идет гладко. Из четырех объектов работы ведутся на двух. И если на улицах Пушкарной и Кузнецова вышли на финишную прямую - закончить подрядчик обещает к концу недели, то на остальных объектах еще и вовсе никто не появился. Светлана Климова, начальник МКУ «УКХ г. Орла»: «До сих пор подрядчик не приступил к съездам на улице Комсомольской и слабо ведутся работы по улице Карачевской. С подрядчиком ведется работа, ему направлены претензии, и решается вопрос о целесообразности продолжения этого контракта. Что касается второго этапа, то во второй этап попали 14 объектов, из них 4 объекта полностью сданы, два объекта предъявлены к сдаче. На остальных объектах работы ведутся». Держал ответ и начальник управления капитального строительства Сергей Костиков, который доложил о том, что 63 объекта сданы, на остальных пяти работы ведутся в плановом режиме. До конца недели обещали заасфальтировать. Глава администрации города Александр Муромский акцентировал внимание чиновника на обращения жителей, касающиеся ремонта трех дворов по улице Грановского. По сути, это один двор на три дома. Люди жалуются на подрядчика, который, по их мнению, не торопится завершать работы, не использует благоприятные погодные условия. Однако, в целом, Александр Муромский отметил, что программа ремонта дворовых территорий в 2018 году реализуется эффективнее, чем в 2017 году. В конце месяца будут подведены итоги проделанной работы и рассмотрена программа ремонта дворов в будущем году.





Юлия Опанасюк

9 октября 2018 года







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