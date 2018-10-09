Новости версия для печати Влад Туйнов готовится к очередному поединку Бой пройдет в Китае в рамках одной четвертой финала «Битвы Титанов».



В турнире остались только лучшие. Пять из восьми входят в топ-10 сильнейших кикбоксеров мира. Соперник «орловского бриллианта» 30-летний белорус Денис Зуев. На ринг спортсмены выйдут 14 октября.



А пока на одной из тренировок побывала наша съемочная группа. Интервью с Владом Туйновым выйдет сегодня на канале «Россия-24» в 21.10. Не пропустите. Узнаете среди прочего и о том, как «Орловский бриллиант» попал на афишу голливудского блокбастера.





Вадим Багринцев

9 октября 2018 года







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