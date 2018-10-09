Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей под колесами троллейбуса

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Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей под колесами троллейбусаСегодня в Орле в 14:30 на остановке «Дворец спорта» в результате наезда троллейбуса погибли три человека, двое – пострадали.
СК РФ по Орловской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), в связи с ДТП, произошедшим сегодня на улице Полесской в городе Орле с участием общественного транспорта.
По предварительным данным, в результате ДТП три человека погибли, среди них одна несовершеннолетняя. Двое пострадавших с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города Орла.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального подразделения СК России.
Кроме этого в автотранспортном предприятии изымается необходимая техническая документация на попавший в ДТП троллейбус. Выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает
сайт СУ СК РФ по Орловской области.