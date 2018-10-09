Новости версия для печати Губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования родным и близким погибших сегодня в ДТП в центре города Сегодня днем в Орле на остановке «Дворец спорта» в результате наезда троллейбуса погибли три человека, двое – пострадали.



От имени Правительства Орловской области и от себя лично приношу искренние соболезнования семьям погибших.

Хочу заверить, что мы не оставим их один на один с бедой в этой тяжелой ситуации, окажем всестороннюю поддержку.

Медицинским службам также даны указания оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ситуацию держу на личном контроле. Губернатор Орловской области А. Е. Клычков





Орловское Информбюро

9 октября 2018 года







На главную страницу





