Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Трагедия в центре Орла. Троллейбус насмерть сбил трех человек. Двое в больнице. - Член центрального штаба ОНФ дала свою оценку капитальному ремонту и благоустройству в Орловской области. - Новые линии – новые рабочие места. Бумажный завод модернизируют. - «Наш Тургенев». Совместно с орловским Госуниверситетом мы запускаем новый проект. - Как «орловский бриллиант» Владислав Туйнов готовится к очередному бою?

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Вести-Орёл

9 октября 2018 года







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