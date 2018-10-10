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Правительство Орловской области окажет помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с участием троллейбуса

По поручению главы региона Андрея Клычкова под руководством и.о. Губернатора Вадима Соколова в региональной администрации прошло экстренное совещание, на котором рассматривались меры по недопущению подобных трагедий. На совещании были даны поручения, направленные на обеспечение безаварийных пассажирских перевозок в регионе.



Администрации г. Орла, Департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области было рекомендовано в рамках компетенции в кратчайшие сроки проверить и обеспечить соблюдение правил эксплуатации подвижного состава всех муниципальных и региональных перевозчиков. Особое внимание рекомендовано уделить деятельности МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятия». В частности, будет установлено, отвечает ли требованиям действующих нормативов организация предрейсового осмотра водителей.

Также надлежит обеспечить жесткий контроль за соблюдением правил пассажирских перевозок в городе Орле и на всей территории региона.

Андрей Клычков дал особое поручение Департаменту финансов Орловской области выделить из резервного фонда Правительства области денежные средства, которые будут перечислены семьям погибших и пострадавшим. Семьям погибшим будет выделено – 200 тысяч рублей, пострадавшим – 100 тысяч рублей.

Кроме того, всем участникам трагедии и их семьям Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства и Департамент образования Орловской области окажут всестороннюю поддержку.



В Главном управлении МЧС России по Орловской области организована работа телефона «горячей линии» 8(4862) 44-98-62, по которому можно уточнить более подробную информацию о пострадавших и проконсультироваться с психологом.