Орловские школьники могут проверить свои финансовые знания

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среда
10.10.2018
9:08:23
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Орловские школьники могут проверить свои финансовые знанияНачался прием заявок на участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей. Победа в этом конкурсе может открыть новые перспективы в выборе профессии.
Чтобы принять участие в олимпиаде, нужно зарегистрироваться до 1 ноября. Задания для конкурсов разрабатывают ведущие эксперты в области экономики и финансов. Соревнование пройдет в три этапа. Первый – онлайн-тестирование. Следующий тур - творческое эссе. Лучшие авторы выйдут в финал. Он пройдет в очной форме в марте 2019 года.
Победители и призёры смогут рассчитывать на льготы при поступлении в лучшие экономические вузы страны. Принять участие в олимпиаде могут школьники, а также ученики, осваивающие дополнительные программы в области экономики и финансов.
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