Новости версия для печати Орловские школьники могут проверить свои финансовые знания Начался прием заявок на участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей. Победа в этом конкурсе может открыть новые перспективы в выборе профессии.







Победители и призёры смогут рассчитывать на льготы при поступлении в лучшие экономические вузы страны. Принять участие в олимпиаде могут школьники, а также ученики, осваивающие дополнительные программы в области экономики и финансов. Чтобы принять участие в олимпиаде, нужно зарегистрироваться до 1 ноября. Задания для конкурсов разрабатывают ведущие эксперты в области экономики и финансов. Соревнование пройдет в три этапа. Первый – онлайн-тестирование. Следующий тур - творческое эссе. Лучшие авторы выйдут в финал. Он пройдет в очной форме в марте 2019 года.Победители и призёры смогут рассчитывать на льготы при поступлении в лучшие экономические вузы страны. Принять участие в олимпиаде могут школьники, а также ученики, осваивающие дополнительные программы в области экономики и финансов.





Мария Семак

10 октября 2018 года







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