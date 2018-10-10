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Орловские школьники могут проверить свои финансовые знания

Начался прием заявок на участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей. Победа в этом конкурсе может открыть новые перспективы в выборе профессии.

Чтобы принять участие в олимпиаде, нужно зарегистрироваться до 1 ноября. Задания для конкурсов разрабатывают ведущие эксперты в области экономики и финансов. Соревнование пройдет в три этапа. Первый – онлайн-тестирование. Следующий тур - творческое эссе. Лучшие авторы выйдут в финал. Он пройдет в очной форме в марте 2019 года.

Победители и призёры смогут рассчитывать на льготы при поступлении в лучшие экономические вузы страны. Принять участие в олимпиаде могут школьники, а также ученики, осваивающие дополнительные программы в области экономики и финансов.



Мария Семак
10 октября 2018 года

 


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